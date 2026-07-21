Erste Schätzungen: Klaviyo A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Klaviyo A wird voraussichtlich am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 21 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,190 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Klaviyo A ein EPS von -0,090 USD je Aktie vermeldet.

Klaviyo A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 362,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 20 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 293,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,849 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,110 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 21 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,52 Milliarden USD, gegenüber 1,23 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at