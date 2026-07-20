Erste Schätzungen: Knife River öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Knife River stellt voraussichtlich am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Knife River im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,13 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,890 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 11,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 931,4 Millionen USD gegenüber 833,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,28 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,76 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 3,43 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 3,15 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at