Erste Schätzungen: Knife River veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Knife River präsentiert voraussichtlich am 17.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,404 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,410 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Knife River in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,47 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 726,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 657,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,61 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 3,55 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 3,12 Milliarden USD, gegenüber 2,90 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at