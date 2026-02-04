Erste Schätzungen: Knorr-Bremse präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Knorr-Bremse wird voraussichtlich am 19.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,897 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,100 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Knorr-Bremse 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,93 Milliarden EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 2,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Knorr-Bremse 1,99 Milliarden EUR umsetzen können.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,76 EUR, während im vorherigen Zeitraum noch 2,76 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 7,81 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 7,88 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at