Knorr-Bremse Aktie

Knorr-Bremse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006

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Zahlenvorlage in Sicht 22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Knorr-Bremse präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Erste Schätzungen: Knorr-Bremse präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Wie Knorr-Bremse mit der kommenden Bilanz abschneiden könnte, erfahren Sie hier.

Knorr-Bremse lässt sich voraussichtlich am 07.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Knorr-Bremse die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,994 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Knorr-Bremse 0,840 EUR je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Knorr-Bremse nach den Prognosen von 7 Analysten 1,99 Milliarden EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,96 Milliarden EUR umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 18 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,53 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,31 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,24 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 7,82 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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15.04.26 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
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