Knorr-Bremse Aktie

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WKN DE: A2PWTB / ISIN: US4991801071

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22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Knorr-Bremse präsentiert Quartalsergebnisse

Knorr-Bremse lädt voraussichtlich am 07.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,289 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,220 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 11,69 Prozent auf 2,30 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Knorr-Bremse noch 2,06 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,32 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,930 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,60 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 8,82 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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