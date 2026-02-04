Knorr-Bremse Aktie

Knorr-Bremse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PWTB / ISIN: US4991801071

04.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Knorr-Bremse zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Knorr-Bremse wird voraussichtlich am 19.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,261 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Knorr-Bremse ein EPS von 0,030 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,25 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 6,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Knorr-Bremse einen Umsatz von 2,12 Milliarden USD eingefahren.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 16 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,09 USD, gegenüber 0,750 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 9,12 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 8,53 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

