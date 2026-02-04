Knorr-Bremse Aktie
WKN DE: A2PWTB / ISIN: US4991801071
|
04.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Knorr-Bremse zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Knorr-Bremse wird voraussichtlich am 19.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,261 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Knorr-Bremse ein EPS von 0,030 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,25 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 6,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Knorr-Bremse einen Umsatz von 2,12 Milliarden USD eingefahren.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 16 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,09 USD, gegenüber 0,750 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 9,12 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 8,53 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Knorr-Bremse AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-4Shs
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: Knorr-Bremse zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Knorr-Bremse präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Knorr-Bremse legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Knorr-Bremse AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-4Shs
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Zinsentscheid im Blick: Dow leichter -- ATX schwächer -- DAX rutscht ab -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt stecken Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.