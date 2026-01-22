Knowit AB Aktie

WKN: 931236 / ISIN: SE0000421273

22.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Knowit AB gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Knowit AB stellt voraussichtlich am 06.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,58 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,43 SEK erwirtschaftet worden.

Knowit AB soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,54 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 6,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,64 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,87 SEK je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 3,88 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 5,85 Milliarden SEK, gegenüber 6,42 Milliarden SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Knowit AB 10,78 0,75% Knowit AB

