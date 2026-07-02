Erste Schätzungen: Knowit AB legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Knowit AB wird voraussichtlich am 17.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,540 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Knowit AB 0,020 SEK je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Knowit AB 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,42 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 4,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Knowit AB 1,49 Milliarden SEK umsetzen können.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,98 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -10,430 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 5,59 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 5,80 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at