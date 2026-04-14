Erste Schätzungen: Knowit AB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Knowit AB wird voraussichtlich am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Knowit AB im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,41 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,40 SEK je Aktie gewesen.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 5,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,59 Milliarden SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,51 Milliarden SEK aus.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 7,66 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -10,430 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,79 Milliarden SEK, gegenüber 5,80 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at