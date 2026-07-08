Erste Schätzungen: Knowles präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Knowles wird voraussichtlich am 23.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,305 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,59 Prozent auf 157,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Knowles noch 145,9 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,29 USD im Vergleich zu 0,500 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 643,4 Millionen USD, gegenüber 593,2 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at