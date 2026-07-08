Knowles Corporation When Issued Aktie
WKN DE: A1XD6Z / ISIN: US49926D1090
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08.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Knowles präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Knowles wird voraussichtlich am 23.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,305 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,59 Prozent auf 157,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Knowles noch 145,9 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,29 USD im Vergleich zu 0,500 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 643,4 Millionen USD, gegenüber 593,2 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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