Erste Schätzungen: Knowles veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Knowles wird voraussichtlich am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,353 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 68,10 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,210 USD je Aktie erzielt worden waren.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 156,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 9,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 142,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,10 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -2,640 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 587,2 Millionen USD, gegenüber 553,5 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at