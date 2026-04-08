Erste Schätzungen: Knowles zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Knowles wird voraussichtlich am 23.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,238 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Knowles noch ein Verlust pro Aktie von -0,020 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 11,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 147,4 Millionen USD gegenüber 132,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,24 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,500 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 630,1 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 593,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at