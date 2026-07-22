Kobayashi Pharmaceutical Aktie

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WKN: 920477 / ISIN: JP3301100008

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22.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Kobayashi Pharmaceutical veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Kobayashi Pharmaceutical öffnet voraussichtlich am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 24,21 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 20,75 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Kobayashi Pharmaceutical in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,01 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 37,51 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 36,41 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 140,84 JPY, während im vorherigen Jahr noch 49,19 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 172,65 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 165,74 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at

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