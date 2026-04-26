Kobe Steel Aktie

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WKN: 858737 / ISIN: JP3289800009

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26.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Kobe Steel legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kobe Steel lädt voraussichtlich am 11.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 23,45 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 44,06 JPY erwirtschaftet worden.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 690,70 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 2,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 670,98 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 256,14 JPY, gegenüber 304,64 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 2.467,98 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 2.555,03 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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