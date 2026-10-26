Kobe Steel Aktie
WKN: 858737 / ISIN: JP3289800009
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26.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Kobe Steel öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Kobe Steel wird voraussichtlich am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 85,56 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 39,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 61,46 JPY erwirtschaftet wurden.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 695,91 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 13,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Kobe Steel einen Umsatz von 612,39 Milliarden JPY eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 250,74 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 237,80 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2.661,78 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 2.436,58 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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