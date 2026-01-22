Erste Schätzungen: Kobe Steel präsentiert Quartalsergebnisse

Kobe Steel lädt voraussichtlich am 06.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 70,86 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Kobe Steel 117,23 JPY je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 612,70 Milliarden JPY – das würde einem Abschlag von 3,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 635,50 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 254,28 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 304,64 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2.483,00 Milliarden JPY, gegenüber 2.555,03 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at