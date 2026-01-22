Kobe Steel Aktie
WKN: 858737 / ISIN: JP3289800009
|
22.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Kobe Steel präsentiert Quartalsergebnisse
Kobe Steel lädt voraussichtlich am 06.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 70,86 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Kobe Steel 117,23 JPY je Aktie erwirtschaftet.
3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 612,70 Milliarden JPY – das würde einem Abschlag von 3,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 635,50 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 254,28 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 304,64 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2.483,00 Milliarden JPY, gegenüber 2.555,03 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kobe Steel Ltd.
|
22.01.26
|Erste Schätzungen: Kobe Steel präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
09.11.25
|Ausblick: Kobe Steel verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Kobe Steel stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Kobe Steel vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Kobe Steel Ltd.
Aktien in diesem Artikel
|Kobe Steel Ltd.
|12,24
|-2,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX leichter -- DAX stabil -- Dow schwächer -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckt, tendiert der deutsche Leitindex seitwärts. Der Dow zeigt sich im Freitagshandel mit einer negativen Tendenz. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.