Kobe Steel Aktie

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WKN: 858737 / ISIN: JP3289800009

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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Kobe Steel vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Kobe Steel öffnet voraussichtlich am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 72,71 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Kobe Steel 98,03 JPY je Aktie eingenommen.

Kobe Steel soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 603,81 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 569,06 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 251,73 JPY, während im vorherigen Jahr noch 237,80 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2.544,82 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2.436,58 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at

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