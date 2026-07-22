Kodiak AI Aktie
WKN DE: A41JAC / ISIN: US5000811043
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Kodiak AI präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Kodiak AI wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,174 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Kodiak AI noch 0,010 USD je Aktie eingenommen.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 2,6 Millionen USD für Kodiak AI, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,480 USD aus. Im Vorjahr waren -6,420 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 9,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 3,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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