Kodiak Gas Services Aktie

WKN DE: A3ECGY / ISIN: US50012A1088

10.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Kodiak Gas Services präsentiert Quartalsergebnisse

Kodiak Gas Services wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 25.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

7 Analysten schätzen, dass Kodiak Gas Services für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,493 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,210 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 331,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 6,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 309,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,11 USD, gegenüber 0,560 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 1,31 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 1,16 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

