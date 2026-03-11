|Bilanz ante portas
|
11.03.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Koenig Bauer stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Koenig Bauer wird voraussichtlich am 26.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 2,05 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,450 EUR erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 4,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 435,8 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 454,8 Millionen EUR umgesetzt.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,566 EUR prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -4,240 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,30 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,27 Milliarden EUR im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schwächer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.