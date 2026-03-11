Erste Schätzungen: Koenig Bauer stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Das sind die Prognosen der Experten für das kommende Zahlenwerk von Koenig Bauer.

Koenig Bauer wird voraussichtlich am 26.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 2,05 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,450 EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 4,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 435,8 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 454,8 Millionen EUR umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,566 EUR prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -4,240 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,30 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,27 Milliarden EUR im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

