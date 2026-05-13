Erste Schätzungen: Kohls legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kohls wird sich voraussichtlich am 28.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 13 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,199 USD. Dies würde einen Verlust von 53,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Kohls -0,130 USD je Aktie vermeldete.

7 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 2,99 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 7,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,23 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

13 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,36 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 2,38 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 14,65 Milliarden USD, gegenüber 15,53 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at