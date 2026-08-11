Kohl's Aktie
WKN: 884195 / ISIN: US5002551043
|
11.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Kohls öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Kohls wird voraussichtlich am 26.08.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,576 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 6,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,55 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Kohls für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 3,32 Milliarden USD aus.
Für das Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,43 USD im Vergleich zu 2,38 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 14,75 Milliarden USD, gegenüber 15,53 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kohl's Corp.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Kohls öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.05.26
|Ausblick: Kohls verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.05.26
|Erste Schätzungen: Kohls legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
09.03.26
|Ausblick: Kohls legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
23.02.26
|Erste Schätzungen: Kohls stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Kohl's Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Kohl's Corp.
|16,38
|-1,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisanstieg sorgt für Verunsicherung: ATX in Grün -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer - Kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich von seiner positiven Seite. Unterdessen verbucht der deutsche Leitindex Gewinne. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.