Erste Schätzungen: Kohls stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kohls lässt sich voraussichtlich am 10.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Kohls die Bilanz zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,864 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,430 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten eine Verringerung von 7,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 5,02 Milliarden USD gegenüber 5,40 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 13 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,40 USD, gegenüber 0,980 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 14,84 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 16,22 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at