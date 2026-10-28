Erste Schätzungen: KOHOKU KOGYO legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

KOHOKU KOGYO lässt sich voraussichtlich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird KOHOKU KOGYO die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass KOHOKU KOGYO im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 50,12 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 44,09 JPY je Aktie gewesen.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 29,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,61 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei KOHOKU KOGYO für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 5,96 Milliarden JPY aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 185,14 JPY, gegenüber 114,73 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 22,41 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 17,45 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at