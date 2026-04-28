Erste Schätzungen: KOHOKU KOGYO stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

KOHOKU KOGYO öffnet voraussichtlich am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 36,09 JPY gegenüber 8,56 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 22,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 4,37 Milliarden JPY gegenüber 3,56 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 143,25 JPY je Aktie, gegenüber 114,73 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 19,90 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 17,45 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at