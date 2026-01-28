KOHOKU KOGYO Aktie
WKN DE: A3C9BB / ISIN: JP3302100007
|
28.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: KOHOKU KOGYO zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
KOHOKU KOGYO präsentiert voraussichtlich am 12.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 35,70 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 6,25 Prozent verringert. Damals waren 38,08 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 24,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,72 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,79 Milliarden JPY umgesetzt.
Die Schätzungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 101,74 JPY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 120,50 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 17,28 Milliarden JPY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 15,92 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
