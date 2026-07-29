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29.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Kojamo legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kojamo wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 13.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,155 EUR gegenüber -0,040 EUR im Vorjahresquartal.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 7,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 116,5 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Kojamo für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 124,7 Millionen EUR aus.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,435 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,080 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 489,7 Millionen EUR, gegenüber 459,1 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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