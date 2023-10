Erste Schätzungen: Kojamo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kojamo wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 02.11.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2023 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,225 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,290 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,68 Prozent auf 111,4 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 105,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,585 EUR im Vergleich zu -1,620 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 443,0 Millionen EUR, gegenüber 413,3 Millionen EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at