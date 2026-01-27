Kojamo Aktie
WKN DE: A2JN4W / ISIN: FI4000312251
|
27.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Kojamo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Kojamo wird voraussichtlich am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,125 EUR gegenüber 0,130 EUR im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal soll Kojamo mit einem Umsatz von insgesamt 112,4 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 114,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,99 Prozent verringert.
Die Prognosen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,158 EUR, gegenüber 0,090 EUR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 457,3 Millionen EUR im Vergleich zu 456,4 Millionen EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kojamo plc Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Kojamo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Kojamo legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Kojamo gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
20.08.25
|Ausblick: Kojamo gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
06.08.25
|Erste Schätzungen: Kojamo stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Kojamo plc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Kojamo plc Registered Shs
|9,83
|0,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt stabil -- DAX beendet Handel etwas höher -- Wall Street schlussendlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt fiel am Montag zum Handelsschluss an die Nulllinie zurück. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich etwas höher. An der Wall Street ging es nach oben. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.