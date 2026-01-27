Erste Schätzungen: Kojamo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kojamo wird voraussichtlich am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,125 EUR gegenüber 0,130 EUR im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Kojamo mit einem Umsatz von insgesamt 112,4 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 114,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,99 Prozent verringert.

Die Prognosen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,158 EUR, gegenüber 0,090 EUR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 457,3 Millionen EUR im Vergleich zu 456,4 Millionen EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at