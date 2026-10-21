Kojamo Aktie
WKN DE: A2JN4W / ISIN: FI4000312251
|
21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Kojamo vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Kojamo stellt voraussichtlich am 05.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,175 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,110 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 10,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 114,9 Millionen EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 127,2 Millionen EUR aus.
4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,455 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,080 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 491,3 Millionen EUR, gegenüber 459,1 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kojamo plc Registered Shs
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: Kojamo vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
12.08.26
|Ausblick: Kojamo verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.07.26
|Erste Schätzungen: Kojamo legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Kojamo stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Kojamo plc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Kojamo plc Registered Shs
|6,80
|-1,09%