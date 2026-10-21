Erste Schätzungen: Kojamo vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Kojamo stellt voraussichtlich am 05.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,175 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,110 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 10,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 114,9 Millionen EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 127,2 Millionen EUR aus.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,455 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,080 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 491,3 Millionen EUR, gegenüber 459,1 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at