Erste Schätzungen: KOKUSAI ELECTRIC zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

KOKUSAI ELECTRIC präsentiert voraussichtlich am 12.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 28,35 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte KOKUSAI ELECTRIC ein EPS von 34,65 JPY je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 55,78 Milliarden JPY – ein Minus von 7,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KOKUSAI ELECTRIC 60,12 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 127,24 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 154,60 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 234,37 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 238,93 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at