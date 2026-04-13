Komatsu Aktie
WKN: 922469 / ISIN: US5004584018
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Komatsu informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Komatsu wird sich voraussichtlich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Komatsu im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,672 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,920 USD je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 7,11 Milliarden USD aus – eine Minderung von 5,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Komatsu einen Umsatz von 7,53 Milliarden USD eingefahren.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,56 USD je Aktie, gegenüber 3,11 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 25,69 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 26,94 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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