Komatsu Aktie

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WKN: 854658 / ISIN: JP3304200003

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13.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Komatsu präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Komatsu veröffentlicht voraussichtlich am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 105,82 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 24,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 140,18 JPY erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Komatsu nach den Prognosen von 6 Analysten im Schnitt 1.118,83 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 2,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.147,13 Milliarden JPY umgesetzt worden.

11 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 400,63 JPY je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 473,42 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 4.025,96 Milliarden JPY, gegenüber 4.107,05 Milliarden JPY im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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