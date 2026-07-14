Komatsu Aktie
WKN: 854658 / ISIN: JP3304200003
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14.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Komatsu präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Komatsu wird voraussichtlich am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 95,57 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Komatsu noch ein Gewinn pro Aktie von 99,08 JPY in den Büchern gestanden.
5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 7,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 909,52 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 973,44 Milliarden JPY aus.
Für das Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 413,64 JPY im Vergleich zu 413,90 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 4.251,32 Milliarden JPY, gegenüber 4.134,22 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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