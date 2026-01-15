Erste Schätzungen: Komatsu präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Komatsu wird voraussichtlich am 30.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 96,09 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 117,39 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,82 Prozent auf 981,07 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 989,20 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 391,83 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 473,42 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 3.970,62 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 4.107,05 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

