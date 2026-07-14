Komatsu Aktie

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WKN: 922469 / ISIN: US5004584018

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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Komatsu verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Komatsu wird voraussichtlich am 29.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,605 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,690 USD je Aktie erzielt worden.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 2,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 6,29 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,13 Milliarden USD aus.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,60 USD je Aktie, gegenüber 2,75 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 26,67 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 27,43 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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