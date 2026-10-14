Erste Schätzungen: Komatsu veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Komatsu stellt voraussichtlich am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,718 USD. Dies würde einem Zuwachs von 13,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Komatsu 0,630 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 0,64 Prozent auf 6,70 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,66 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,84 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,75 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 27,92 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 27,43 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at