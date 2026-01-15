Erste Schätzungen: Komatsu zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Komatsu wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 30.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,613 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,770 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Komatsu in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,28 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 6,28 Milliarden USD im Vergleich zu 6,49 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,52 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,11 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 25,51 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 26,94 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at