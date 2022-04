Erste Schätzungen: Komercni Banka AS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Komercni Banka AS wird voraussichtlich am 05.05.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2022 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 10,54 CZK. Das entspräche einer Verringerung von 74,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 42,00 CZK erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 1,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 7,30 Milliarden CZK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 7,40 Milliarden CZK in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 81,17 CZK je Aktie, gegenüber 67,40 CZK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 35,72 Milliarden CZK. Im Vorjahr waren 31,35 Milliarden CZK erwirtschaftet worden.

