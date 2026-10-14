Erste Schätzungen: Komercni Banka AS präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Komercni Banka AS wird sich voraussichtlich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst schätzt, dass Komercni Banka AS für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 23,00 CZK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 25,28 CZK je Aktie erwirtschaftet.

Komercni Banka AS soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,50 Milliarden CZK abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,33 Milliarden CZK erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 91,57 CZK aus, während im Vorjahreszeitraum 95,61 CZK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 38,76 Milliarden CZK in den Büchern stehen werden, gegenüber 107,15 Milliarden CZK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at