Erste Schätzungen: Komercni Banka AS präsentiert Quartalsergebnisse

Komercni Banka AS gibt voraussichtlich am 12.05.2023 die Zahlen für das am 31.03.2023 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 14,84 CZK. Im Vorjahresquartal waren 74,40 CZK je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 0,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 9,45 Milliarden CZK gegenüber 9,48 Milliarden CZK im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 81,07 CZK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 93,00 CZK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 38,66 Milliarden CZK, gegenüber 38,63 Milliarden CZK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at