Erste Schätzungen: Komercni Banka AS stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Komercni Banka AS öffnet voraussichtlich am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 23,00 CZK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 24,48 CZK je Aktie vermeldet.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 9,04 Milliarden CZK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 9,34 Milliarden CZK aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 89,70 CZK, gegenüber 95,61 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 38,28 Milliarden CZK geschätzt, nachdem im Vorjahr 107,15 Milliarden CZK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at