Erste Schätzungen: Komplett ASA Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Komplett ASA Registered wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,433 NOK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,110 NOK erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll Komplett ASA Registered 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 5,15 Milliarden NOK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 14,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Komplett ASA Registered 4,51 Milliarden NOK umsetzen können.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,490 NOK prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -1,100 NOK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 15,80 Milliarden NOK umgesetzt werden sollen, gegenüber 14,93 Milliarden NOK im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at