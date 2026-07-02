Erste Schätzungen: Komplett ASA Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Komplett ASA Registered präsentiert in der voraussichtlich am 17.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Komplett ASA Registered für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,181 NOK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,430 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Komplett ASA Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,51 Milliarden NOK abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,43 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,107 NOK, gegenüber -3,760 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 16,33 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 15,41 Milliarden NOK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at