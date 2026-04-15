Komplett ASA Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CSVS / ISIN: NO0011016040
|
15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Komplett ASA Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Komplett ASA Registered wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,186 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,440 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,56 Milliarden NOK – ein Plus von 5,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Komplett ASA Registered 3,37 Milliarden NOK erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,597 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -3,760 NOK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 16,72 Milliarden NOK, gegenüber 15,41 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Komplett ASA Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Komplett ASA Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
11.02.26
|Ausblick: Komplett ASA Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Komplett ASA Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
23.10.25
|Ausblick: Komplett ASA Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Komplett ASA Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Komplett ASA Registered Shs
|0,76
|2,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX in Grün-- DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Gewinnen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begibt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.