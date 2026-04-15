Komplett ASA Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3CSVS / ISIN: NO0011016040

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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Komplett ASA Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Komplett ASA Registered wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,186 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,440 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,56 Milliarden NOK – ein Plus von 5,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Komplett ASA Registered 3,37 Milliarden NOK erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,597 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -3,760 NOK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 16,72 Milliarden NOK, gegenüber 15,41 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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