Kone Aktie
WKN: A0ET4X / ISIN: FI0009013403
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07.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Kone gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Kone lädt voraussichtlich am 22.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 12 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,556 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Kone 0,530 EUR je Aktie erwirtschaftet.
16 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,96 Milliarden EUR – das würde einem Zuwachs von 3,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,85 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 23 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,21 EUR, gegenüber 1,89 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 22 Analysten durchschnittlich auf 11,77 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 11,25 Milliarden EUR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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