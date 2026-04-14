Kone Aktie

Kone für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ET4X / ISIN: FI0009013403

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Kone öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kone veröffentlicht voraussichtlich am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

14 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,433 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 5,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,410 EUR erwirtschaftet wurden.

14 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 0,63 Prozent auf 2,69 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,67 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 24 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,20 EUR, gegenüber 1,89 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 23 Analysten im Durchschnitt 11,69 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 11,25 Milliarden EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Kone Oyj

mehr Nachrichten