Erste Schätzungen: Kone öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kone veröffentlicht voraussichtlich am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

14 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,433 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 5,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,410 EUR erwirtschaftet wurden.

14 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 0,63 Prozent auf 2,69 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,67 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 24 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,20 EUR, gegenüber 1,89 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 23 Analysten im Durchschnitt 11,69 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 11,25 Milliarden EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at