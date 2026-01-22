Kone Aktie

Kone für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ET4X / ISIN: FI0009013403

22.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Kone stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kone wird voraussichtlich am 06.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

13 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,613 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,470 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Kone 13 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,99 Milliarden EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 0,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Kone 2,98 Milliarden EUR umsetzen können.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 24 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,02 EUR prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 1,84 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 23 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 11,26 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 11,10 Milliarden EUR im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

