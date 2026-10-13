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13.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Kone stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kone wird voraussichtlich am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 13 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,539 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Kone noch ein Gewinn pro Aktie von 0,430 EUR in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 14 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,95 Milliarden EUR aus – eine Steigerung von 6,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Kone einen Umsatz von 2,76 Milliarden EUR eingefahren.

Die Prognosen von 22 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,15 EUR, gegenüber 1,89 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 21 Analysten durchschnittlich 11,80 Milliarden EUR im Vergleich zu 11,25 Milliarden EUR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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